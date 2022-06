Rene Kiis: Tartu turg on Lõuna-Eesti toidukultuuri hoidja ja arendaja

Suur hulk turuhoone püsikauplejatest on ettevõtjad: kasvatavad, töötlevad, varuvad ja väärindavad letile jõudva toidukraami üksi või perega. Värske ja kodumaise talutoodangu kvaliteedimärk on Turu Tempel. Neile, kes ise kohalikku toidukraami kasvatavad või valmistavad ning turul müüvad. Tervislik toitumine tähendab ju ka seda, et sööme meie lähemas ümbruskonnas kasvatatut ja toodetut. Tartu turul on suurim heameel seda järjepidevust toetada ja linlastele sedakaudu maaelu tutvustada.