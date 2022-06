Ülenurme gümnaasiumi direktori ametikohal asub tööle Tõnu Tender

Ta on valitud ka Luunja keskkooli 2021. aasta lemmikõpetajaks, kus tunnustamisüritusel toodi välja, et Tõnu Tender on õpilastele kõige enam silma jäänud iseloomu ja õpetamisviiside poolest. «Tema positiivsus on nakkav ning mõttemaailm üllatuslikult lai ja huvitav,» kirjutas Luunja valla infoleht.