Sakslane toob Tartu metallisarvikud kinolinale

Filmi «Tartu Under the Horns» võttetiim Sebastian Dörner alias Grave (vasakul) ja Phil Keller kulutasid linateosele ligi 10 000 eurot oma raha.

Kaheksakümnendatel hoo sisse saanud muusikastiil black metal on pealtnäha sünge ning paljude hinnangul suisa kuri ja saatanlik, ent lavataguses elus on tihtilugu tegemist sõbralike pereinimestega, keda ühendab muusika. Kohalike raskemuusika loojatega on kõigil võimalik tutvuda sakslaste dokumentaalfilmis «Tartu Under the Horns», emakeeli «Sarvedealune Tartu».