Linnapea kutsus kokku nõupidamise sõjamonumendi kolimise asjus

«Kaitseministeerium tegutseb, sõjahaudade komisjon koguneb, sarnaseid ettepanekuid on tulnud üle Eesti,» lausus Klaas. «Sellelt komisjonilt peaks meile tulema kiri, kus nad mõnda asja veel täpsustavad. Ametkondade koostöös kujuneb selline töö- ja ajakava, mis kokku lepitakse. Selge on see, et ümbermatmine ja kõik muud toimingud tuleb teha Tartule kohaselt viisakalt.»