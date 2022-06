Emajõe ääres katsetati kultuuriturgu

Kohal olid toitlustajad, kohalikud tänavakunstnikud, toimusid töötoad ning mõttetalgud antud ala paremaks kasutuselevõtuks. «Rahu silla ja Sadamateatri vaheline jõeäär vajab tänasest paremaid lahendusi, et pakkuda linlastele rohkem tegevusvõimalusi ja atraktiivsemat linnaruumi,» tõi välja abilinnapea Raimond Tamm.

«Loodame, et tartlastele Emajõe kultuuriturg meeldib,» ütles Irbo. «Autovabaduse puiestee kogemus tõestab, et Tartu on sellisteks algatusteks valmis.»