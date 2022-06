Indrek Hirv: mälestustahvel Boris Vildele

Kui Pariisis hakata autoga kusagilt Saint Germaini kandist Versailles’ poole sõitma, jääb tee peale Boris Vilde tänav. See on umbes kilomeetri pikkune vaikne ja ilus tänav, möödub tiigist ja lõpeb pargiga. Boris Vilde nime õpitakse Prantsusmaal koolis, see on seal kahtlemata kõige tuntum eestlase nimi üldse, palju tuntum kui meil.