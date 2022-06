Voronja galeriis algas näituse avamisega ikooniline hooaeg

Voronja galeriis on valminud näitus «Ikooniline. Eesmärk ja ettekääne», mida kureerib etenduskunstnik ja lavastaja Kadri Noormets. Ta nimetab seda näitust kollektsiooniks ikoonilistest loovisikutest, kes on aga üksnes ettekäänded selleks, et võiksime näha neist edasi.