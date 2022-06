Gildi galerii näituseseinal on praegu Stanislav Netšvolodovi maalid. Roosi Pedassaar tunnistab nende ees, et maalib ka ise, kuigi käsi on viimasel ajal pisut maha jahtunud. Roosi pilte galeriis ei näe aga kunagi, neid kingib ta oma lähedastele.

Foto: Sille Annuk