Öös on asju. Missuguseid? Aparaaditehases selgub

Galeriide öö raames on huvilistel võimalik külastada üheksat erinevat näitust, mille temaatika varieerub sügavalt isiklikest teemadest kuni kogu maailma puudatava Ukraina sõjani. Galeriide ööst võtavad osa Kogo galerii, tARTu pood, R galerii, TYPA galerii, Ag47 ning lisaks on näitusepindadena kasutusel pop-up galeriid Sofa Office’is, Aparaaditehase sissepääsutunnelis, Aparaaditehase Riia tänava poolse hoone teisel korrusel ja Ajuokse keldripoe ees.

Kell 20 alustab Taskupargist galeriide tuur, mille käigus külastatakse kõiki galeriide ööl osalevaid galeriisid ja tutvustatakse lähemalt näitusi. Kell 21 on võimalik saada osa Aparaaditehase ekskursioonist «Kalpini jälgedes», mille raames uudistatakse erinevaid vähem ja rohkem tuttavaid Aparaaditehase nurgataguseid, kuhu kungine majakunstnik Mart Kalpin on oma jälje jätnud. Tuurid on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine (galeriituurile aadressil kerli@kogogallery.ee, Mark Kalpini tuurile aadressil karmen@aparaaditehas.ee).