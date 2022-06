Tartlased avavad näituse Euroopa tänavakunsti pealinnas Berliinis

Näituse avamine on ühtlasi Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 avalöök väljaspool Eesti piire. «Hello Mister Police Officer on Tartu 2024 esimene programmisündmus välismaal,» ütles Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves. «Oleme väga põnevil, et selleks on Tartu tänavakunst Berliinis, Euroopa tänavakunsti Mekas.»