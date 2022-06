Enriko Talvistu: monument nelja tee ristil

Homseks kavandab ülikooli muuseum Toomemäe päeva. Muu hulgas pühendatakse ka suurt tähelepanu Tartu keskse pargi, Toomemäe edasisele saatusele. Juba ammu on tehtud mitmeid projekte selle korrastamiseks ning see haljas­ala püsib tänini rekonstrueerimisplaanide eesotsas. Ainult et kõik see nõuab nii suure haljasala puhul raha, mida praegu, paistab, ei jagu.