Rännaklavastuse peaosa mängib Supilinn

Teatrielamus tekib pooleteise tunni jooksul püstijalu – ühe supilinlase juurest teise juurde jalutades, nende juttu kuulates ja mõndagi neist aidates. Tegelasi on palju, oma 40–50, kellest tekstirohkemaid on kümmekond. Mõnikord tekib kahtlus, kas vastu tulnud või möödunud isik on lavastusega seotud või on kohalik elanik, kes satub juhuslikult mängu.