Kergejõustiklased tegid vihmas häid tulemusi

Lisaks Tartu sportlastele oli kohal ka tuntud nimesid Eestist ja teistest Baltimaadest. Mitmed tipud tegid oma hooaja avastardi just Tamme staadioni võistlusel. Kõige rohkem osavõtjaid oli naiste 100 meetri sprindis (18) ning meeste 800 meetri jooksus (15).

Tartlane Andreas Trumm sai meeste teivashüppes esikoha. Ka meeste odavise oli tartlastele edukas: Ergo Tamm teenis esikoha, kolmanda koha aga Karel Tilga. Esikoha võitnud Tamm ütles, et tulemust mõjutas viimase aja heitlik ilm. «Seetõttu ei ole saanud hoojooksu harjutada ning kannatas viske tehniline pool. Kui läheb soojemaks, saan viskerütmi paika,» sõnas ta. «Võimetes ja tehnikas varu on, seega olen edasise võistlussuve suhtes optimistlik.»

Tilga valmistub ka kümnevõistluse MMiks ja on kimpus olnud tagasilöökidega. Kuigi parema jala närvikahjustus ei lubanud tal vahepeal korralikult treenida, arvas ta võistluse järel, et on vigastusest juba peaaegu taastunud.