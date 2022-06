Folkloristid ei saanud 2. juuniks pruuniks ja kogunesid anomaalsele talvekonverentsile

Mis on ebanormaalne, anomaalne, üleloomulik ja veider, mis on normaalne? Mismoodi mõtestada anomaalset ja üleloomulikku? Kas üleloomulik on alati anomaalne? Vastust nendele, aga samuti teistele säärastele küsimustele otsivad folkloristid täna ja reedel Mooste mõisas konverentsil «Anomaaliad folklooris ja kultuuris».