Peipsil käivad traditsioonilised tragimistalgud

«Koos jää sulamisega on meie vetesse jõudnud ka jää tõttu püügikohast minema triivinud nakkevõrgud. Juba enne eilse tragimise algust oleme avastatud kümneid kalastajate poolt kaotatud võrke,» Keskkonnaameti kalanduse peainspektor Ivo Kask. «Maikuu lõpuks olime Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest toodud kaldale üle 50 nakkevõrgu, kokku üle 400 kilo.»

Esimesel tragimispäeval olid talgulised Peipsil kaheksa tragipaadi ja kolme võrkude väljakorjamiseks sobiva laevaga. Päeva jooksul toodi välja 215 võrku.

«Vanade triivima jäänud võrkude eemaldamine on vajalik, sest need ohustavad veekogus elavaid kalu, aga ka veeliiklust ning lõhuvad paadimootoreid, seades ohtu paadiga sõitvad inimesi,» selgitas Kask. «Tormidega kaldale uhutuna ohustavad vanad püügivahendid roostikus elavaid veelinde ja loomi. Sünteetilistest materjalidest valmistatud nakkevõrgud lagunevad veekogu põhjas aeglaselt ning on võimelised pärast kaotsiminekut veel pikka aega kalu lõksu püüdma ja asjatult tapma.»

Keskkonnaamet on Peipsi tragimise ehk vanadest võrkudest puhastamise talguid korraldanud alates 2006. aastast ning on selle aja jookusul on avastanud ja kaldale toonud 10 114 nakkevõrku ja 14 mõrda.

Võrgud ühte jadasse asetatuna annaks jada kogupikkuseks 710 km. See on piisav, et palistada kokku korjatud nakkevõrkudega kogu tee Narvast Ikla piiripunkti ja tagasi.