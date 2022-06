Mai statistika näitab probleeme lennuplaaniga

Saabuvaid reisijaid oli 618, väljuvaid 473. Täitumus vastavalt 41 protsenti ja 32 protsenti. Kõige rohkme inimesi on Tartusse saabumisel reedestel lendudel, Tartust väljumisel esmaspäevastel.

Tartu lennujaama käitusjuhi Roman Kulikovi kommentaar oli, et liiniga läheb tasapisi tõusvas joones, aga võrreldes 2020. aasta esimeste kuude näitajatega on praegune tulemus ainult pool toonasest. «Eranditult on õhtused ajad populaarsemad kui päevased,» lisas ta.