Tarmu Kurm: aeg jääb, rõõmud kaovad

Sama päeva arvamuskülje loos soovitab ajakirjanik Villu Päärt jätta rõdul taimed kasvatamata, sest see tegevus on kõike muud kui loodussäästlik: muld tuleb kilekotiga poest, taim ise on sirgunud tehistingimustes ja kasvatamiskastki, kuhu see lõpuks pannakse, on tehtud plastmassist.

Viimastel päevadel on meedias refereeritud Euroopa Komisjoni asepresidenti Frans Timmermansi, kes kostis, et tema südame murrab see, kui puud muudetakse väikesteks pelletiteks ja pannakse ahju. Sellega seoses meenub, et juba kümmekond aastat tagasi kõlasid Euroopa Liidu kõrgete ametnike suust üleskutsed, et Eesti linnades, eriti Karlova või Supilinna taolistes linnaosades, peaks ahikütet kui mitte kohe keelustama, siis vähemalt tugevalt piirama. Külmal ajal, mida meie kliimavöötmes jagub teadupärast liigagi palju, saastab see õhku ja rikub tervist.