Horvaatia pealinna Zagrebi kirjastuse Hangar 7 väljaandena on ilmunud horvaadi keeles tõlge Tartu linnakirjaniku Paavo Matsini romaanist «Gogoli disko» («Gogoljev disko»), vahendanud Snježana Husić. Raamatut on võimalik omandada ka kinkekomplektina koos kruusiga, millel on raamatu esikaanel kujutatud Gogoli portree.