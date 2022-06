EKRE jagas lastekaitsepäeval lastele poliitmeeneid

Lapsed ja noored lustivad Küüni tänaval ja Keskpargis, üles on seatud lava. Igal pool on näha siniseid õhupalle. Ühed neist kuuluvad Tartu ülikooli teaduskoolile, mille esindjad osalevad programmis, teised sinised õhupallid aga ürituse külje all telgi püsti pannud EKREle.