Vastukaja ⟩ Tarmo Kahem: miks põrub tsikleid ülevaatusel vähem?

Mullu tehti L-kategooria sõidukitele umbes 16 000 ülevaatust, 3,3 protsenti sõidukitest suunati kordusülevaatusele. Samal ajal tehti sõiduautode ülevaatusi 420 000 ning kordusülevaatusele saadeti 18 protsenti. Suhtarvud on nii erinevad, et tulemusi ei saa võrrelda. Asjakohane on taas selgitada, et kordusülevaatuse otsuste arv üksi ei ütle midagi tehnokontrolli kvaliteedi kohta, tuleb vaadata otsuste sisse.