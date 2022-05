Video ⟩ Päästjad madistasid autotöökotta pugenud tigeda saarmaga

Töökoja juht Heiki Baran rääkis, et töökoja uks oli lahti ning ühtäkki vupsas tummise vorstilati mõõtu tegelane talle garaaži ja puges lähedalseisvate õlitünnide all olnud euroaluste vahele. Esiti arvas Baran, et tegu on tuhkruga. «Proovisin teda sealt algul ise välja ajada, aga ta oli tige kui põrguline, ainult susises vastu ja järas tigedalt harjavart,» rääkis Baran.