Kolme sõjakuuga kulus põgenikele üle saja tuhande euro

Sõja algusest Ukrainas on möödas kolm kuud. Nüüd jõuab sõja eest pagevaid inimesi Tartusse küll vähem kui märtsis ja aprillis, kuid abivajajaid on endiselt. Tartu linnavalitsus lõi kokku, et kolme kuu jooksul on Ukraina sõjapõgenike abistamiseks kulunud veidi enam kui 130 000 eurot.