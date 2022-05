Arstiteadlane ja molekulaarbioloog Raik-Hiio Mikelsaar suri ööbikuid kuulates

«Kuni viimase ajani, isegi voodihaigena, tegeles isa ikka vaimutööga, mõtles, kirjutas, mõtles järele, kirjutas ümber,» märkis tütar Margit Sutrop. «Isa ütles paar tundi enne surma, et tal on veel nii palju ideid. Istusime emaga ta voodi juures ja rääkisime sellest, mis on olnud head ja ilusat. On suur õnn surra oma voodis, kui abikaasa laulab armsaid laule ja akna all õitsval õunapuul laksutab ööbik – nagu tänuks «Õrna ööbiku» autori Gustav Wulff-Õisi kohta raamatu kirjutamise eest.»