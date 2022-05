Heljo Pikhof: kes meist ei armastaks lapsi!

Sotsiaaldemokraadid on alati seisnud ühiskonna nõrgemate – laste ja eakate, erivajadustega inimeste ja nende abistajate – huvide eest. Oleme aastakümneid rõhunud sellele, et ilma järelväge järele aitamata ei saa me liikuda tähtede poole. Tee sinna viib teadagi läbi raskuste ja viimasel ajal on raskused kuhjunud muudkui üks teise otsa.

Nüüdset seisu iseloomustab üha kiirenev inflatsioon, aastaga 19 protsenti. Hinnad on ühe aastaga kasvanud sama palju kui eelneva kümnendi jooksul kokku. Statistikaameti andmed näitavad, et elukalliduse tõusus mängib aina suuremat rolli energiahinna ralli, mistõttu kasvasid eluasemekulud 60 protsenti, ning toiduainete hinna kasv (aastaga 15 protsenti).

Et Venemaa lahti päästetud imperialistliku sõja lõppu ei paista veel kuskilt, siis ei ole oodata ka kiiret hinnaleevendust. Vastupidi, eksperdid ütlevad, et kergendust ei too ka suvekuud. Mis aga uuel kütteperioodil saama hakkab, sellele ei taha mõeldagi.

Mõistagi lööb see kõige valusamalt neid, kelle vaat et kogu elatis lähebki sundkulude peale: lastega peresid, (üksikuid) pensionäre, osalise töövõimega inimesi. Eeskätt nemad vajavad riigi tuge. Sotsid on need viimased, kellele tuleks peretoetuste tõstmise vajadust põhjendada. Sestap ei saanud sotsiaaldemokraadid jätta oma pookstaveid alla panemata ka suurejoonelisele peretoetuste tõstmise eelnõule, mis äkk-korras riigikogule esitati.

Jääb üle tunda vaid rõõmu, et sotsiaaldemokraatlikud väärtused on viimaks ometi võimust võtnud kogu ühiskonnas – või siis riigikogus esindatud erakondade seas. Kes meist ei armastaks lapsi!

Üksikvanema lapse toetuse anekdootlikust ajaloost on siin-seal juba juttu tehtud. Et see on rohkem kui kaks aastakümmet püsinud muutumatu, olles vaid 19 eurot ja 18 senti kuus.

Kas on see armastuse kuulutamine aga siiras või poliittehnoloogiline võte selleks, et oma kivina langevat reitingut upitada? Nii või teisiti, esimesed turu-uuringud näitavad, et enamik rahvast eelistab peaministrina endiselt Kaja Kallast. Keskerakonna juhi Jüri Ratase populaarsust tema poliitekvilibristika, mis ometi ohustab valitsuse püsimist, suurt ei mõjutanud.

Samal ajal ja hoopis omasoodu algatas aga riigikogu SDE fraktsioon perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette tõsta üksikvanema lapse toetust – nõnda, et tavalisele lapsetoetusele makstaks teine toetus lisaks.

Kui näiteks praegu on esimese lapse toetus 60 eurot, siis üksikvanemaga pere lapsele oleks ette nähtud 120 eurot kuus – nagu on esimese ja teise lapse toetus kokku. See peaks tulevikus tõusma sarnaselt lapsetoetuse suuruse kasvuga (näiteks 100 + 100 eurot kuus).

