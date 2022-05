Tartu rattaralli on pealvaatajaile sama pidulik sündmus kui laulupidu

Noormehed oma finišikohta ei ennustanud, aga ütlesid, et oma endist trennikaaslast Madis Mihkelsit hoiavad nad silmas, aga Norman Vahtra, mees, kes profiratturite velotuuri Tour of Estonia viimase etapi võidu eile välja teenis, on aukartust väärt.

Maario Libek ja Henry Närep. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Tartu rattaralli pikima distantsi esimesed finišeerijad võiksid Tartu kesklinnas Turu tänaval olla kell 13.55, nii ennustavad korraldajad.

Maario Libekist ja Henry Närepist mitme stardilaine võrra tagapool ootas oma lähet Priit Truusalu, mees, kes noist poistest 40 aastat vanem ehk siis 58-aastane.

Kai ja Priit Truusalu. Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Priit Truusalu ütles, et tema loodab Tartusse finišikoridori jõuda umbes kella 16ks. Priit Truusalu kõrval oli ta naine Kai Truusalu, samuti rattal, aga tema seekord rajale ei läinud. Ütles, et ta on neil rattavõistlustel osalenud juba küll. Tema soov kaasale oli, et kõik hästi läheks ja et mingit õnnetust ei juhtuks.

Priit Truusalu numbriga 4027. Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Stardilintidest eespool elasid ratturite startidele pealtvaatajaina kaasa Siiri Sõna ja Eda Põldma, kes ütlesid, et niisugused sündmused on uhked nagu laulupidu ja neil lihtsalt peab kohal olema.

Mõlemad on ratturitena varasemail aastail ka ise võistelnud ja teadsid hästi, mida see rajal olemine tähendab. Seepärast ei alahinda nad pealtvaatajate osa, märkides, et kaasaelamine on sõitjatele äärmiselt tähtis. Ning pöidlahoidjate naeratus on see, mis finišini aitab.

Siiri Sõna rääkis ka, et juba see René Eespere laul, mis stardi järel kõlab, paneb tal silmad pilkuma ja kurku tõuseb klomp. Ta on isegi selle laulu sõnad selgeks õppinud, kuna need hetked stardi järel on nii pühalikud ja võimsad.