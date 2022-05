GALERII ⟩ 128 kilomeetrit! Favoriidid ees, harrastajad järel, õnne on Tartu rattaralli kõigil sõitjatel vaja

Rattarallil on osalemas üle paari tuhande ratturi, nende seas nii Eesti kui ka välismaa rattaprofid.

Tour of Estonial osalenud tiimidest oli rattaralli stardis näiteks World Touri tasemel pedaaliv BikeExchange – Jayco, kuhu kuulub ka profirattur Tanel Kangert. Kangerti sõnul on rattaralli justkui osa Tour of Estoniast ning seda tuleks võtta kui tervikut. Rattarallil osalemise kinnitas ka Mihkel Räime koduklubi Burgos BH. Tour of Estonia tiimidest andis rattarallil osalemisest märku kümmekond.

Kuigi rattarallil on oodata professionaalsete välismaa ratturite tõttu varasemast kõvemat konkurentsi, võistlevad kõrgeimate kohtade nimel ka tugevad Eesti ratturid: Tanel Kangert, Mihkel Räim, Norman Vahtra, Gert Kivistik ning Madis Mihkels.

Ladies Tour of Estonia naiskondadest avaldas soovi osaleda rattarallil kuus. Nii nagu meestelgi, on konkurents tihe, tugevatest Eesti naisratturitest on joonel Elisabeth Ebras, Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk ning Liisa Ehrberg.

Rattaralli peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tänavuse rattaralli võitjat keeruline ennustada, sest stardinimekirjas on palju nimekaid rattureid. «Loodan, et tuleb põnev sõit ning mõistagi hoian omadele pöialt,» ütles ta.

Tänavu kuulub 128 km distants Gran Fondo (GF) World Seriesi sarja.

Ohutuse huvides leidis 128 km start aset tseremoniaalse neutraalstardina, kus ratturid pidid raja algusosas sõitma rahulikult ja piiratud kiirusega saateauto taga, millest mööduda oli kategooriliselt keelatud kuni tehnilise stardi märgini Kõrvekülas, kus saateautost antud märguande järel algas päriselt võidusõit.