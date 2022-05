Väsimatu Indrek Kelk: tegutseda tuleb mitme mehe eest ja raskeim päev alles algab

Indrek Kelk, kui palju Te kogu toimetamise kõrvalt ise laupäevast velotuuri nautida saite?

Ohoo... No nautida sai neid hetki, kui võidusõit käis. Siis, kui autoga kaasa sõitsime ja jooksvalt pisikesi asju juhtisime, aga tegelikult tuleb rabeleda siin vähemalt kolme-nelja mehe eest. Inimesi lihtsalt pole, kelle vahel asju jagada. Võib-olla inimesi oleks, kui oleks vahendeid neid palgata, aga kui pole, peabki ise töö ära tegema.

Kuidas rohkem raha saada ja asja parandada?

Ei oska öelda, eks tulevik näitab. Rahade hankimine on ka väga suur töö, peab kuskil mingi kompromissi tegema. Kas siis töötad selle nimel, et raha hankida ja korraldamiseks enam aega ei jää või siis korraldad ja raha hankimiseks jääb liiga vähe aega. Muidugi kvalitideedi taha asi pigem jäänud pole, aga lihtsalt see on inimeste töökoormuse hinnaga. Hullumaja, mis meil viimase kuuga on kukil olnud. Täna on veel kõige raskem päev ees, seega kergemalt hingata ei saa.

Aga miks sellised rattavõistlused ikkagi olulised on?

Eks rattasport on maailmas ikkagi väga suur sport, kui vaadata näiteks maailma tippsündmuste teleülekannete pealtvaatajate numbreid vaatavad. On ju vaid üksikuid, miks Tour de France'i edestavad.

Või kui vaadata Eurospordi kanalit, siis sealt tuleb rattasporti hommikust õhtuni. See kõik ikkagi näitab, et järelikult see ala paelub sadu miljoneid inimesi. Rattasport Eestis on olnud ikkagi väga pikkade traditsioonidega, üks meie põhialadest, kus oleme väikse riigi kohta aastakümneid maailmas suhteliselt edukad olnud.

Selleks, et need meie edukad ratturid, kes muidu peamiselt piiri taga elavad, saaksid korraks ka kodupubliku ees sõita, ongi need võistlused ellu kutsutud. Lisaks seetõttu, et jalgrattasporti liikumisharrastusena propageerida. Loodan, et need sündmused innustavad ikka tuhandeid noori ja täiskasvanuid, kasvõi hakatakse töö kõrvalt liigutama. Selle nimel me seda ju teeme, et Eesti rahvas rohkem enda tervise eest hoolt kannaks ja liigutaks.

Tour of Estonia näitas, et Tartust sirgub tippsõitjaid. Kuidas?