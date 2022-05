Norman Vahtra: Tänane esikoht tähendab mulle rohkem kui mõni suur võit Prantsusmaal

Norman Vahtra ütles, et Tartu tänavate tundmine ja võistluste trajektooriga arvestamine mängisid kindlasti tulemuses mingil kujul rolli. Samas rääkis Vahtra, et Tartu GP teeb keeruliseks pigem osalejate tasemete erinevus. «Prantsusmaal, kus ma sõidan suur osa võistlusi, ei lähe sellistel tõusudel grupp nii lihtsalt mitmeks osaks. Siin aga tuleb meeles pidada, et tasemed erinevad ja oma positsiooni tuleb hästi hoida, muidu võid avastada end järsku tagajagaja rollis.»

Vahtra sõnul oli täna keerulisi hetki ja olukordi, kus Eesti koondisel oli ennast keeruline mängu tagasi tuua. See aga õnnestus ning Vahtra täitis oma 15 aasta taguse unistuse. «Läksin rattatrenni 2006. aastal ja 2007. aastal tulin esimest korda seda profisõitu vaatama. Sellest ajast peale oli mõte, et see oleks kõige ägedam koht, kus üldse võita. Just emotsionaalselt,» kirjeldas Vahtra.

«Isegi kui ma võidan Prantsusmaal mingi väga kõva kategooriaga sõidu, siis tänane päev jääb mulle ikka rohkem meelde,» lisas ta.