VIDEO ja GALERII ⟩ Parim punnvõrrimees kihutas Jõgeval kiirusega 63 kilomeetrit tunnis

28. mail Jõgeval aset leidnud punnvõrride esimene kiirendusvõistlus on ovatsioonidega lõppenud. Võistluse juhatas sisse trikimootorrattur Dima Jagovkin. Tema esinemisele järgnes kaks tundi sääreväristamist väiksema ja suurema pingega. Korraldajate ja võrride ning nende timmijate auks tuleb nüüd uhkusega jagada ka tulemusi ning need on siin.