Kolmepäevase profiratturite võidusõidu Tour of Estonia viimase etapi Tartus ületas 164,8 kilomeetri läbimisel esimesena Eesti rahvuskoondise liige Norman Vahtra, kes on pärit Tartust. Tour of Estonia üldarvestuses sai ta leeduka Evaldas Siskeviciuse järel kõrge teise koha.