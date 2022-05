GALERII ⟩ Võistlesid jooksurattad, tõukerattad, abiratastega rattad, kaherattalised ja nii edasi

Kell 11 läksid rattarajale kõige nooremad ehk kuni kolmeaastased mudilased, enamikul täiskasvanu kõrval või sabas. Mõnel lapsel jooksurattad, mõnel tõukerattad, mõnel abiratastega rattad, mõnel kaherattalised rattad. Täiskasvanud püüdsid nende vahel ise ellu jääda, lapsi samal ajal pildistades ja filmides ning neid õpetades ja ohtude eest kaitstes.

Isa Egert Maasikuga oli kohale tulnud 3-aastane Miia, kel see oli esimene rattavõistlus, kuigi näiteks jooksuvõistlusel on ta juba osalenud. Isa Egert Maasik on hea meelega samuti rattur ja näiteks homme on ta rattarallil väljas 60 kilomeetri rajal.

Miia ja Egert Maasik. Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Stardi eel, just enne, kui René Eespere loodud Tartu maratonile pühendatud laul kõlaritest kostma hakkas, olid piirdeaia äärde end valmis seadnud seeniorid Liidia Kivimägi ja Ülo Moor.

Lastele pöialt hoidvad seeniorid. Foto: Aime Jõgi

Nad rääkisid, et neil ühtegi lapselast rajal parasjagu ei ole, aga on nii tore sellisel sündmusel välja tulla ja mudilasi vaadata. Liidia Kivimägi ütles, et ta elab siin lähedal Jõe tänaval ja talle linna keskele toodud spordisündmused meeldivad väga, eriti kui mõelda, et see kõik on laste ja noorte pärast nii. Liidiale endale meeldib samuti rattaga sõita.