Maailma esimene punnvõrride kiirendusvõistlus Jõgeval tõstab võrrikultuuri taas au sisse

«Ma olen igalt poolt uurinud, võib-olla on, aga mingit märki ma sellest leidnud ei ole,» ütles ta. «Küll korraldatakse Eestis 2010. aastast alates punnvõrride kestvusõidu karikasarja, aga kiirendusvõistlust ei ole tehtud!»

Punnvõrride kiirendusvõistluse põhimõte on sama, mis autodelgi, et kumb kahest jõuab esimesena üle finišijoone. Võistlustrassiks on 200 meetrine maa lisaks 50 meetrit pidurdusala.

Masinaklasse, milles võisteldakse, on kokku neli.

On retrovõrr, küljes pedaalid, millega saab hoogu juurde vändata.

On originaal, põhimõtteliselt seesama, mis retrovõrr, ainult ilma pedaalideta.

On hiinakas, see tähendab Hiinas toodetud võrri analoog.

Lõpuks vabaklass, kus sõidavad masinad, mis võrri meenutavad vähe, kuid mille mootor on õige, aga selle kallal on meistrid oma tööd teinud.

Võistlus algab seisva mootoriga. Võistlejad peavad masina käima lükkama. Kes kui kaua jookseb, on igaühe enda teha. «Kui vaja, võib joosta kas või trassi lõpuni, võrr käekõrval,» märkis Eili Arula ning lisas, et see kõik peab oleb fun.

Eile õhtuks oli võistlejaid punnvõrride kiirendusvõistlusele kirja pannud 22.

Mis selle asja laiem mõte ikkagi on?

Punnvõrri karikasarja Vaimastvere etapp. Pildil Eili Arula. Foto: Margus Ansu

Eili Arula vastas, et eks neid võrrivõistlusi on ta juba korraldanud ka ning neil isegi osalenud. Aga enamasti leiavad need aset kuskil väikses külas koos teiste asjaarmastajatega.

Nüüd, edevat kiirendusvõitlust korraldades, soovib Eili Arula näidata suuremale hulgale rahvale, mis asi ikkagi on üks võrr, mida mõni ei ole elu sees näinud. Isegi kui kellelgi kunagi võrr on olnud, saab talle näidata, mida saab võrrist teha ja millise kiirusega on võrr suuteline sõitma, kui meistrid appi võtta.

«Ühesõnaga ma tahan, et mehed ja naised tuleksid kodust välja ja Jõgeva rahvas saaks näha, mis loomad on võrrarid,» kõlas kokkuvõttev vastus.

Kas maailmas mürisevat tehnikat juba küll ei ole?

«Tõsi, maailm on masinaid täis,» nõustus Eili Arula. «Aga kui rääkida motospordist, siis võrri võidusõit on kindlasti üks kõige odavamaid motosporte, see on suhteliselt taskukohane igale huvilisele.»

Punnvõrri karikasarja Vaimastvere etapp. Pildil jälle Eili Arula. Foto: Margus Ansu

Eili Arula seisab ka punnvõrrikultuuri eest, mis on hääbumas, kuna tänaval võrre ei liigu ja isegi maal ei näe neid enam.

«Odavam ja lihtsam on tellida Hansa postist endale roller,» lausus ta. «Aga et hoida seda võrrikultuuri kuidagi elus ... Võrr on maal olnud piimalkäimise ja poeskäimise lahutamata kaaslane. Paljude poiste motohuvi on saanud alguse võrrist. Võrril on üks lihtsamaid sisepõlemismootoreid, mis annab võimaluse näpud õliseks teha, saad seda lahti võtta ja kokku panna, ei pea tingimata inseneriharidust omama. Muidu on tehnikaga enamasti nii, et läheb katki, siis ostad uue. Võrr on …» Eili Arulal jätkus võrride kiitmise juttu veel ja veel.