Loodusteadlaste bändi ammu praktiliselt valmis album sai lõpuks päris valmis

Enamik loodusteadlasi on praegu teadaolevail andmeil ühtlasi loodusesõbrad, paljud neist on üksiti muusikasõbrad ja mõned teevad ka ise muusikat. Selle väite kinnituseks olgu argument, et ansamblis Jaan Pärn ja Pahad Seemned mängib ja laulab viis meest, kes kõik on seotud Tartu ülikooli loodusteaduste valdkonnaga. Kolm neist on saavutanud teaduste doktori kraadi. Pühapäeval annab nende bänd lodjakojas kontserdi.