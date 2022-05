Politseiauto. Foto on illustratiivne.

Politsei palus abi selgitamaks 40-aastase Eero asukohta, kes lahkus eile õhtul Tartus hotellist Pallas. Päev hiljem teatas politsei, et mees on leitud.

«Teatame rõõmuga, et Eero on leitud ning temaga on kõik korras,» vahendas PPA.