Põõsapeenrad hoiavad Emajõe nõlva koost lagunemast

Et keegi kogemata noortele põõsastele peale ei astuks, piiravad neid nööriga ühendatud puupostid. Kui põõsad on juba piisavalt elujõulised, korjavad linnahaljastajad piirded ära.

Zimmer rääkis, et põõsastel kulub ikka paar aastat, et korralikult juurduda. «Seal on see surve päris suur. Tallutakse ikka aeg-ajalt ja järsk nõlv on ka, vihm surub seda kärge ja multsi ikka kõnniteele. Keeruline koht.»