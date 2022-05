VIDEOINTERVJUU: ⟩ Tartu korvpallimeeskonnal ei jätkunud Pärnu vastu jõudu ning meistritiitel libises käest

Tartu korvpallimeeskonna mängija Patrik Saal oli muidugi pettunud ja kinnitas, et meeskond uskus endasse lõpuni välja. «Raske on kohe pärast mängu midagi öelda, aga muidugi tahtsime saada Eesti meistriks. Meie meeskond alati usub, aga sellest üksi ei piisa,» tõdes Saal. Tema sõnul olid määrava tähtusega pallikaotused ja rahule ei saa jääda ka viske protsentidega.

Tartu Ülikool Maks ja Moorits korvpallimeeskonna spordidirektor Janar Talts ütles, et saatuslikuks said pärnakate õnnestumised ja kaugvisked viimasel veerandil. «Nad said kuidagi hoo üles, meie rünnakul ei õnnestunud ja siis oli raske ennast käima saada ja mängu rütm uuesti üles leida,» selgitas Talts lühidalt ja pikemaks kommentaariks mahti polnud.

Pärnu Sadama meeskonna mängija Robert Valge tunnistas, et kogu mäng oli pingeline ja lihtsamaks läks alles viimasel veerandil. «Me teadsime, et Tartu vastu ei tule midagi kergelt ja nad ei anna meile midagi niisama. Teadsime, et peame hoidma oma kurssi ja saime kahe viimase veerandiga vahe sisse,» rääkis Valge, kes on varem mänginud just Tartu ridades.