Tohoh! Ilmakaared kaardil nagu jumal juhatab

Kas Võru tänav kulgeb põhjast lõunasse või läänest itta? Vasakpoolsel, Tartu kodulehel oleval kaardil on ilmakaared pööratud, parempoolsel kaardil on põhi klassikaliselt üleval.

Viimaseks piisaks karikas sai Tartu linnavalitsuse teavitus Võru tänaval ees ootavast soojatorustiku ehitusest ja tartlane Heiki Lill pani kirja oma murega segatud imestuse: «Missugust topograafilist süsteemi või arusaama viljeletakse liikluskorralduse muudatustest teavitamisel? Sel korral on kaart keeratud külili. On olnud olukordi, kui kaarti on keeratud 45 kraadi. Tavainimene vaatab kaarti selliselt, et lehe ülal on põhi ja allpool lõuna.»