Restorani Hõlm peakokk Sven Pärn teeb hommikuti valmis maitsvad kõhutäied hotellikülalistele, ent päevasel ajal tellitakse köögirüütlilt nii peeni roogi, et need said tähelepanu ka Michelini hindamiskomisjonilt.

Foto: Margus Ansu