Riia-Tartu kunstnik äratas tähelepanu maailma kunstielu tipus MoMAs

New Yorgis tegutseb moodsa kunsti muuseum, mis laias maailmas on tuntud lühendina MoMA ja mille väljapanekuid igatsevad vaadata miljonid kunstihuvilised. Kunstnikke, kes saavad võimaluse panna seal oma näitus vaatajate ette, on väga vähe, ning isegi mingi teistsugune osalemine selle kunstiolümposliku asutuse tegevuses on suursaavutus. Tartu kunstnike liidu liige ja kõrgema kunstikooli Pallas õppejõud Diāna Tamane sai sellega hakkama.