Mirko Traks, Kristjan Talistu ja Karin Bachmann: Miks on uuenenud Oa tänav just niisugune?

Oa tänava projekteerimine sai alguse aastal 2016, mil väljastati projekteerimistingimused. Kõik algas autodele mõeldud ruumist, nagu tavapäraselt. Linnavalitsuse soov oli toona 5,5 meetri laiune sõidutee. Bussiliiklust tänavale ei plaanitud ja see sõidutee laius tundus meile, projekteerijatele, priiskamisena kergliiklejate arvelt. Linnavalitsusega peetud mitmete koosolekute tulemusena otsustati teha viis meetrit lai sõidutee ja anda vabanenud pool meetrit kergliiklejatele mugavamaks ja ohutumaks liiklemiseks. See lahendus jäi sahtlisse.

Aastal 2020 klopiti projektilt tolm kindla sooviga Oa tänav valmis ehitada. Aastatega olid muutunud mõtted tänaval kulgeva liiklusega. Nüüd oli linnal soov Oa tänavale bussiliiklus panna ja selle tõttu naasis päevakorda 5,5-meetrine sõidutee, mis tähendas, et kõnniteid pidi hakkama kitsamaks tegema.

Oa tänaval on fassaadist fassaadini umbes 12,5 meetrit. Kui sellest 5,5 meetrit läheb sõiduteele, 2,5 meetrit parkimisele ja meeter kõrguserinevuste ühtlustamisele, jääb ühele kõnniteele laiust 1,5 ja teisele kaks meetrit, mis on kõike muud kui mõnus jalakäijale ja ratturile. Ühel korralikul tänaval on veel haljastus, rattaparklad, pingid ja muud väikevormid. Mahutada tuli bussipeatus. Seetõttu pidi sõiduautode parkimise alad erandkorras kitsendama kahe meetrini, kohati sai parkimine asendatud tänavahaljastuse ning istumisvõimalustega.

Rohkem rõhku tuli pöörata kitsastel kõnniteedel liiklejate ohutusele ning kasutada tähelepanu teravdavaid meetmeid.

Herne tänava poolse kõnnitee katteks on Oa tänaval valitud mitmesuguse tooni, kuju ja suurusega betoonkive, graniitkatet ja munakive. Erinevad materjalid, kivilao mustrid ja värvid moodustavad kui lapiteki, mis on sama kirju nagu Supilinn ise: kannab edasi Supilinna pealtnäha korrapäratust, mis aga tegelikult on kord. Kõnniteel loovad korda lapitekke meenutavate platsikeste vahele jäävate ühenäoliste ja tavaliste hallide betoonkividega laotud kõnniteed, mis ühendavad erineva suuruse ja iseloomuga platse. Samuti on korda näha hooviväravate juures, kus on alati kasutatud liiklejate tähelepanu suurendamiseks punast värvi betoonkivi.

Projekteerija reageerib liikluskultuurile ja reaalsetele sündmustele tänaval ning hoovi suunduvate punaste teede eesmärk on teavitada kõiki liikluses osalejaid: vaata ette ja arvesta teistega!

Korrapäratus (lapitekimustrisse laotud kõnniteeosad) hakkab silma tänavanurkades, bussipeatustes, lasteaia juures ja muiski paigus. Küll mõnevõrra vähem kui algses, laiemate kõnniteedega projektlahenduses.

Avalikel aruteludel sooviti asfaltkattega kõnniteed Emajõe-poolsele tänavaküljele. Asfaldi kasuks otsustati just jalgratturite, rulluisutajate, lastekärutajate ja teiste selliste kulgejate liikumismugavuse tagamiseks. See tänavapool on mõeldud kiireks ja takistamatuks tänava läbimiseks nii kohalikele kui ka näiteks juhuslikult Supilinna kaudu Tähtverre suunduvatele n-ö külastajatele. Ka nendele, kes Supilinna spordiparki teel. Kui kiirused suuremad, vajab rohkem tähelepanu ohutus.