GALERII JA VIDEO ⟩ Aastaid kasutuna seisnud veetornis pesitsevad mikroseened ja rooste

Siinses pildivalikus on näha, mis avanes fotograafi ja reporteri silmale 6,32 meetrise läbimõõduga veetornis. Midagi rõõmustavat silma alla ei sattunud. Kunagistest lahtiste uste päevadest saati vedeleb siin-seal haisvaid rõivaid, neile on lisanud lõhnaelamusi linnud.

Kõrgust on veetornil umbes 25 meetrit. Ülaosas on raudbetoonist paak, kuhuni ronimiseks oleks tulnud teha elukindlustus. Nimelt on mikroseened trepi puitastmetest, mida on umbes 90, õige mitmed rabedaks tarvitanud. Põrandast paagiruumini ulatuvaid metalltorusid on koledasti närinud rooste.