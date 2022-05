Galerii ⟩ Motoexotical saab näha hiigelsuurt mootorratast ning läikima löödud uut ja vana tehnikat

Pärast motomessi on plaan skulptuur sättida Jõgevale Piibe maanteel asuva ringristmiku keskele. Millal täpselt skulptuur Jõgevale jõuab, ei ole veel kindel, kuid teada on, et plaan on see sinna paigaldada veel sel aastal.

Ka vanatehnikaklubil Levatek on messil samuti väga väärikas väljapanek. Sel korral on nad suurt rõhku pannud Riga sääreväristajate ja mopeedide esitlemisele. Neid on motomessile kaasa võetud väga mitmeid. Väljapaneku hulgas on ka Riga 5-seeria võrr. See sai hiljuti musta värvi registreerimismärgi, mis on uunikmasinate seas eriliseks tunnustuseks.