MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: Piirangud nagu kuri isa – kardeti, aga ometi oodati läbematult

Vältimaks nakkushaiguste levikut on inimeste, loomade ja kaupade liikumise piiramist kasutatud sajandeid. Senini on need pigem piirdunud üksikute sadamate, linnade või riikide sulgemisega. Kogu maailma sulgemist, nagu nägime SARS-CoV-2 ajal, pole ajaloos varem juhtunud.

Lootus koroonaviiruse puhang riikide sulgemise või reisimise piiramisega kontrolli alla saada pärines SARS-CoV-1 ajast. 2020. aastal aga innustusid kõik Hiinast, kus SARS-CoV-2 tänu ülirangetele piirangutele kevadel kadus. Esialgu tundus see olevat edulugu, mida kiitis WHO ja millega enamik maailmast entusiastlikult kaasa läks. Ilmselt ei saa me kunagi teada, kas viirust saanuks täielikult elimineerida, kui veebruaris 2020 oleks kogu maailm lukku pandud. Pigem oleks see fantaasia.