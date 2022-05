Esmaspäeval Valga linna lähistel ringi sõitnud piirkonnapolitseinik peatas auto, sest tema tähelepanu äratas paksu talvemantlit kandnud veidi taaruva kõnnakuga naine. Kui esimene kahtlus oli, et jalutaja on ehk lahkunud lähedal asuvast hooldekodust, siis uurimise peale selgus, et rännak on saanud alguse juba kakssada kilomeetrit lõuna poolt.