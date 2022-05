Betooni ja Ravila tänava ristmik muutub ohutumaks

Teedeteenistuse juht Oleg Lužetski selgitas, et Betooni ja Ravila tänava ristmik on linnaliikluses üks murekohti, kus tihti juhtub avariisid. «Ristmik on lai, autojuhid kipuvad sageli seal liigeldes lõikama ning nii need avariid juhtuvadki,» rääkis ta.