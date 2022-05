Kriisid tõstsid potipõllunduse taas ausse

See tõik näitab, et väga paljud meist on asunud ise kasvatama aiasaadusi. Huvi tärkab muu seas ka eestlaste toidulaua raudvara kartuli vastu.

Kohalik toidutootmine

Olime harjunud mugavalt ostma vajalikke toidukaupu poest ning iseenesest mõistetavalt usaldanud globaalsete tarne­ahelate toimimist. Kuigi näiteks Eesti piima- ja teraviljatootmine on piisavalt heal tasemel, et tagatud on isevarustatus ja toodangut saab eksportidagi, tuleb märkimisväärne osa toidusaadustest siiski välismaalt. Kuid mida teha siis, kui maailma raputavad kriisid?

Juba 2020. aasta kevadel alanud koroonaviiruse põhjustatud tervisekriis tuletas meelde kohaliku toidu tarbimise ja üksikisiku tasandil toidutootmise tähtsust. Toona suurenes huvi minna maale elama ja seal alustati endale aiasaaduste kasvatamist. Sellele reageerisid väikeettevõtted ja populaarsust kogusid n-ö lühikesed tarneahelad. Ikka otsiti üles toidutootjaist tuttavad, sugulased või sõbrad, kellelt soetada tuttava maitse ja kvaliteediga toitu.

Mitte kunagi viimase kahekümne aasta jooksul ei ole olnud nii suurt huvi seemnete ja istikute ostmise vastu kui tänavu.

Kirjeldatu on rohujuuretasandi stsenaarium toidutootmise keskkonnamõju vähendamiseks ja toiduga varustatuse tarneriskide maandamiseks. Toidusaaduste ja -ainete ning nende tootmisega seotud transport moodustab märkimisväärse osa kogu toidutootmise süsihappegaasi heitmest, seega võib väita, et tervisekriis avaldas positiivset mõju toidutootmise keskkonnajalajäljele, sest enam pööratakse tähelepanu kohapealsele tootmisele ja kohandutakse kohalike turgudega.

Kriisis looda endale

Kui varem oli kartuli kasvatamine jäänud potipõllumeeste seas tagaplaanile, siis nüüd on kartuliseemne ostukogused seda müüvate firmade hinnanguil kasvanud isegi kuni 50 protsenti võrreldes mitme viimase aasta keskmisega. Sealhulgas on märgatavalt suurenenud koduaedadesse soetatud kartuliseemne kogus. Kartuliseemne suurenenud nõudlust ilmestavad ka pakkujate kodulehtedel olevad läbi müüdud kartulisortide read isegi hinnatasemel 40–65 eurot tonni kohta.

Lisaks on sel aastal 15–20 protsenti suurenenud muude aed- ja köögiviljade, eelkõige kurgi- ja tomatitaimede ning seemnete ost, istikute hinnad on kerkinud ligi 30–40 protsenti. Siitki ilmneb tarbijate vaikimisi langetatud otsus, et kauakestvate kriiside ajal ei saa üleilmsetele tarneahelatele täielikult lootma jääda. Toidutootmine on strateegilise julgeoleku tagamise üks osa ja sellega kindlustatuse tähtsust ei tohi alahinnata.

Venemaa sõda Ukrainas on suurendanud toidu tootmise ning toiduga varustamise teadlikkust ja selle tähtsust eestlaste seas. Kena murulapike koduaias võib nüüd paista üha suuremale hulgale kaasmaalastest hea kohana peenardele või marjapõõsastele. Samuti kasvab huvi kursuste ja infopäevade vastu, mis tutvustavad toidutootmise alustamist, selleks tarvilikke tehnoloogiaid ja aianduse muid praktilisi nüansse.

Laskumata isetoodetud saaduse omahinna arvutusse, on siiski hindamatu üksikisiku panus väiksema keskkonnajalajälje kujunemisel enda toiduga varustamine juba ununema hakanud talupojatarkuste ja -oskustega.