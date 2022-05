Igor Gräzin: Reformierakonnast on saanud puuk

See, kuidas Reformierakond ja Keskerakond Toompeal omavahel hakkama saavad, pole meie asi. Söögu või s…a, kui tahavad. Meie asi on elu siinsamas Tartu- ja Jõgevamaal ning seda sellisel moel, et suudaksime tagada lihtsa ja elementaarse elatusstandardi – transpordi (bensiin ja piletid), kodusooja, viisaka söömise, televiisori, netiühenduse ja mõistliku puhkuse (spaa, ringisõitmine kodus ja mõnikord välismaal). Ka teatris ja muuseumis käimine, raamatute ostmine, maja parandamine (mida maksavad materjalid ja tööriistad! – tavaline haamergi 30 eurot) pole normaalse Eesti elu jaoks luksus.

Kaja Kallas kutsub säästma!? Ja vot siin on tähtis aru saada: praeguse ohjeldamatu hinnatõusu on toonud Eestisse Reformierakond üksinda. Kaja Kallase fraas, et elutaseme hoidmiseks on inimestel vaja leida kokkuhoiu kohti, on ikka väga toores küll. Kas on vaja tööle sõitmata jätta? Katust tilkuvana hoida? Ridamaja trepikoda hallitama jätta?