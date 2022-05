Veljo Tormis tõrjus elegantselt massiivrünnaku

Kava oli juba ette kantud Viljandis, Võnnus, aga ka Kumu auditooriumis. «Tallinlased tükkisid plaksutama, mujal oli kultuursem publik,» kostis tagareast sosin. See viitas, et ilmselt ühtlase helilise kulgemisega kava peab publiku kõrvus Tormise ja Massive Attacki niimoodi segi mikserdama, et enam ei aduks, kus üks lõpeb ja teine algab.