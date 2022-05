Tartus jagasid seitsme riigi esindajad reservarmee kogemusi

«Rõõm on näha, et kõik olulised partnerriigid, kus kaitsevägi on samuti üles ehitatud reservarmee põhimõttel, said tulla ja osaleda sellel üritusel. Eriti oluliseks pean kindlasti Ukraina esinemist, kes jagas vahetuid kogemusi reservarmee tugevustest,» ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Lauri Abel.