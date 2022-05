Galerii ⟩ Omicumi seintel näeb Suvi kunstistuudio liikmete kirjusid teoseid

Nende õpetaja Robert Suvi tähistab 8. juunil oma 70. sünnipäeva ja tema isikunäitus on praegu üleval Vanemuise kontserdimaja fuajeees. Praegu viibib juhendaja koos õpilastega aga maalilaagris Kreekas Tolo linnas. Lõunamaises valguses ja helesinise mere ääres maalimine olevat õpilastele ülivajalik kogemus, kinnitas Suvi enne äralendu.

Juhendajana on Robert Suvi igast stuudiolasest vorminud isikupärase maalija, kellest mõned näivad kalduvat impressionismi, teised realismi, kolmandad romantismi ning neljandad sürrealismi või naivismi.

Finantsvaldkonnas tegutsev Piret Jürgenson on maalinud üle kümne aasta. Kunagi meeldis talle tikkida, aga siis avastas, kui kerge on endale soetada korralikke maalimisvahendeid, sattus rahvaülikooli kursustele ja nüüd on ta Robert Suvi stuudios, öeldes, et hing on seal lausa vabanenud.

Ene Ustav ja ta tupsulised lilleteosed. Foto: Sulev Kuuse

Tartu ülikooli tehnoloogiainsituudi molekulaarviroloogia kaasprofessor Ene Ustav on maalijana stuudiolaste keskel üks nooremaid, alustanud 2017. aastal,aga teda peabki Robert Suvi nüüd üheks oma stuudio impressionistiks.

Audiitorina tegutsev Irja Pärn on Robert Suvi ateljeega seotud 2011. aastast alates. Jurist Elina Madal 2012. aastast. Kunstiga tegelemine innustas Elina Madalat näiteks astuma kõrgemasse kunsitkooli Pallas, kus ta omadas mööblirestaureerija oskused. Maalimises peab Robert Suvi Elina madalat samuti impressionistiks.

Avo Kuusik on kullasepp, töötab Tartu rakenduslikus kolledžis, maalib kord foto järgi stuudios, kord reisil olles ja omab terve rea fänne, kes ta näitustel silma peal hoiavad.

Hillar Ehaste on erialalt mäeinsener, töötanud ehitustel, suures haiglas, juhtinud tehnilist teenistust farmaatsiafirmas. Tema pintslitõmmetest sünnivad maastikud, linnavaated, portreed ja abstraktsed kompositisoonid.

Pildid seintel, keskel õngitsejad. Foto: Sulev Kuuse

Bioloog Lauri Mällo õpetab Poska koolis, on pälvinud aasta õpetaja tiitli ja maalib nagu Picasso. Robert Suvi peab teda äärmiselt andekaks ning selles võib veenduda ka näituse vaataja, kui üles leiab ta pildid Inglisillast ja õngitsejatest Emajõe ääres.

Sven Salo on hariduselt samuti bioloog, huvialadeks aiandus, mägimatkamine, putukad ja kalapüük. Kunstis tugev portreteerija.

Imbi Traat on Tartu ülikooli teadur, matemaatik-statistik, maalinud Robert Suvi stuudios 11 aastat, osalenud Aapo Puki maalikursustel ning harjutanud Konrad Mäe ateljees Heldur Viirese juhendamisel. Tema piltidelt leiab Tartu armsaid vaateid – Delta-maja, Ujula ja Lai tänav, Kruusamäe.

Tüdruk paadisillal ja teised tööd. Foto: Sulev Kuuse

Tekstiilikunstnik Kaisi Vinogradov maalib Suvi stuudios 2014. aastast alates. On proovinud portselanmaali ja akvarelli. Sel näitusel esineb mitme tööga, teiste seas pildiga «Tüdruk paadisillal», mis pakub nostalgiahetke igale ühele, kuna kõigil meil on olnud lapsepõlv.

Made Kulberg on Robert Suvi ateljees realistliku stiili kandjaid, kes on näitusele toonud pildid Supilinnast ja Roosi tänavast. Need näivad kui illustratsoonid raamatus, mis jutustab mõnd õnneliku lõpuga lugu siitsamast Tartust.

Omicumi näituse autorite reas on veel sõudetreener Sille Vaiksaar, koduperenaine Made Kulberg ja ökonomist Reet Heinla. Reet Heinla on proovinud kätt lilleäris, aga maalides on ta õied sürrealistlikud, endasseimevad värviküllased teosed.

Niisiis pakuvad Suvi stuudiolased igaüks isikupärase emotsioonikillu, mis sobib eelolevasse suvesse hästi.

Robert Suvi ja aktid. Foto: Sulev Kuuse

Juhendaja Robert Suvilt endalt on selle näituse ühes seinas kaks suuremõõtmelist akti. Pildid jäävad Omicumisse sisse astuvaile huvilistele vaadata terveks suveks.

Omicum asub Tartus aadressil Riia 23b, aga majja pääseb kergesti ligi ka Vanemuise tänavalt.